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Afyonkarahisar'da kurallara uymayan sürücülere 1 milyon 600 bin TL para cezası

25.08.2026 15:07

Afyonkarahisar'da kurallara uymayan sürücülere 1 milyon 600 bin TL para cezası
IHA

Bıçak taşıdığı tespit edilen 5 şahsa toplam 18 bin 525 TL idari para cezası kesildi.

İHA
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Afyonkarahisar İl Eminiyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde denetim ve uygulama gerçekleştirildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalarda 8 bin 927 şahıs ile 475 araç sorgulandı.

 

Yapılan kontrollerde 10 tüfek, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 20 fişek, 28 sentetik ecza, uyuşturucu madde emdirilmiş 5 peçete, 1,4 gram ve 2,6 gram uyuşturucu madde ile 5 bıçak ele geçirildi.

Yapılan uygulumada yasaklı maddeler ele geçirildi.

Denetimler doğrultusunda toplam 41 şahsa 543 bin 693 TL, 41 araca ise 1 milyon 143 bin 517 TL idari para cezası kesildi.

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