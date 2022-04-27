Afyonkarahisar'da marketten cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

Haberler - Afyonkarahisar Haberleri Anadolu Ajansı 27.04.2022 - 09:27
Afyonkarahisar Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ethem Kelekçi Mahallesi'nde bir marketten cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamaralarından cep telefonunu çalan şüphelinin M.E. olduğunu tespit etti.
Adresinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
M.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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