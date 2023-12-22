Afyonkarahisar'da öğretmenini bıçakla yaralayan öğrenci yakalandı

İddiaya göre, Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci İ.D. (15) derste din kültürü öğretmeni M.K. (45) ile yoklama nedeniyle tartıştı.
Tartışmanın ardından İ.D, öğretmeni M.K'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis tarafından gözaltına alınan İ.D, emniyete götürüldü.
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