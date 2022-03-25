Afyonkarahisar'da otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Haberler - Afyonkarahisar Haberleri Anadolu Ajansı 25.03.2022 - 14:55
Afyonkarahisar Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kadri Buluttekin (40) idaresindeki 11 AAG 579 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Bayramgazi rampasında şarampole devrildi.
Kazada, Hamza Baytar (26) hayatını kaybetti. Sürücü Buluttekin ile Servet Emre (37) ağır yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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