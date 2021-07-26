Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan sürücüye ceza

Afyonkarahisar Haberleri Anadolu Ajansı 26.07.2021 - 12:03
Afyonkarahisar Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçe Otogarı'nda otomobil ile drift yapan sürücü, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Durumun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine kamera kayıtlarını inceleyen trafik ekipleri, drift yapılan aracın plakasını tespit etti.
Sürücü T.D'ye 11 bin 812 lira idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.
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