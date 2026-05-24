Afyonkarahisar'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar ’da meydana gelen kazada yaralılar var.

Kaza, Hocalar ilçesine bağlı Yeşilhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K., idaresindeki otomobil köyün girişindeki köprüde karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta da bulunan toplam 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralıların çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.