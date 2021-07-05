Afyonkarahisar'da oyuncak içerisinde uyuşturucu saklayan 2 zanlı gözaltına alındı

Afyonkarahisar Haberleri Anadolu Ajansı 05.07.2021 - 15:01
Afyonkarahisar Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otogarda kimlik kontrolü yaptıkları sırada, bir otobüsteki B.U. (28) ile yanındaki B.Ç'nin (28) hareketlerinden şüphelendi.
Bunun üzerine şüphelilerin üzerinde ve bagajlarında yapılan aramada, oyuncak peluşun içinde bir miktar bonzai, metamfetamin ve skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler karakola götürüldü.
Afyonkarahisar Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Afyonkarahisar Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.