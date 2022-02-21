Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Haberler - Afyonkarahisar Haberleri Anadolu Ajansı 21.02.2022 - 17:49
Afyonkarahisar Haberleri - Anadolu Ajansı,
Orhaniye köyünde bankta arkadaşlarıyla sohbet eden Ramazan Ayvalı'nın yanına gelen Ali A. (61), av tüfeğiyle ateş etti.
Göğsünden vurulan Ayvalı, kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saldırının ardından kaçan Ali A. jandarma ekiplerince yakalandı.
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