Afyonkarahisar'da silahlı tefeci şebekesine operasyon
29.06.2026 16:59
Afyonkarahisar'da silahlı tehditle tefecilik yaptığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 11 milyon lira değerinde senet, tabancalar ve tüfek ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da verdikleri borçları silah zoruyla ve tehditle tahsil etmeye çalıştığı iddia edilen 5 zanlı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tefecilik" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şuhut ilçesinde yaşayan 5 kişinin tefecilik faaliyeti yürüttüğünü ve alacaklarını silahlı tehdit yoluyla toplamaya çalıştığını tespit etti. Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi neticesinde belirlenen 11 farklı adres ve iş yerine gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 5 zanlı kıskıvrak yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; toplamda 11 milyon lira değerinde 7 adet senet, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı silah, 1 av tüfeği, 892 adet mermi, 6 şarjör ve suç unsuru barındıran çeşitli belgeler ele geçirildi.
Yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki yasal işlemleri ve olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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