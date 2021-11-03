Afyonkarahisar'da sosyal medyadan 43 kişiyi dolandırdığı ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı

Haberler - Afyonkarahisar Haberleri Anadolu Ajansı 03.11.2021 - 20:06
Afyonkarahisar Haberleri - Anadolu Ajansı, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle yapılan nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik inceleme başlattı.
Soruşturması kapsamında, sosyal medya platformu Facebook üzerinden 43 kişiyi toplamda 479 bin 457 lira dolandırdığı tespit edilen T.K. ve Z.T. gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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