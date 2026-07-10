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Afyonkarahisar'da sucuk fabrikasında yangın

10.07.2026 20:35

Afyonkarahisar'da sucuk fabrikasında yangın
Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar'da bir fabrikada yangın çıktı.

AA
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Afyonkarahisar'da bir fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir sucuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

 

Bölgede yoğun duman oluşurken, ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

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