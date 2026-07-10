Afyonkarahisar'da sucuk fabrikasında yangın

Afyonkarahisar'da bir fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Afyonkarahisar 'ın Şuhut ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir sucuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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