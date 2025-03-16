Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılırına operasyon: 2 şüpheli yakalandı (Afyonkarahisar Haberleri)
Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliği taşıyan madalyon, kolye, gözyaşı şişesi ve 14 sikke ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gebeceler beldesinde F.C.K. ve M.K. isimli şüphelilerin evlerinde tarihi eser bulundurduklarına dair bilgi aldı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan madalyon, 14 sikke, kolye, gözyaşı şişesi, 4 mühür ve dedektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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