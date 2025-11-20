Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 ölü 1 yaralı

Kaza, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesi girişinde yaşandı. Alınan bilgilere göre M.C. kontrolündeki otomobil, Taşoluk beldesi kavşağında M.K. kontrolündeki otobüsle çarpıştı.

Kaza ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Otomobilde yaralanan M.C.ve yanındaki yolcular Y.C., A.C. ve Ü.C. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Y.C., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.