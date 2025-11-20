Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 ölü 1 yaralı
20.11.2025 12:43
İHA
Afyonkarahisar'da otomobil ile otobüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesi girişinde yaşandı. Alınan bilgilere göre M.C. kontrolündeki otomobil, Taşoluk beldesi kavşağında M.K. kontrolündeki otobüsle çarpıştı.
Kaza ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Otomobilde yaralanan M.C.ve yanındaki yolcular Y.C., A.C. ve Ü.C. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Y.C., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
YASAL UYARI
AFYONKARAHISAR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AFYONKARAHISAR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.