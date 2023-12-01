Afyonkarahisar'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı (Afyonkarahisar Haberleri)

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın yayaya çarparak şarampole devrildiği kazada, biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

O.A. (57) idaresindeki hafif ticari araç, Sülümenli beldesi yakınlarında ismi henüz öğrenilemeyen yayaya çarparak şarampole devrildi.

Yaya ve sürücü ile hafif ticari araçtaki F.A, (74), N.A. (54) ile B.A. (14) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla 'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan, yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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