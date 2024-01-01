Afyonkarahisar'da uyuşturucu bulunan araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 100,57 gram uyuşturucu madde ve 73,97 gram kokain ele geçirildi.
Olayla ilgili, K.S.D, M.E.Ç, B.S. ve C.D. gözaltına alındı.
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