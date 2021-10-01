Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Salar beldesi ile Şuhut ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



4 adrese düzenlenen operasyonda 280 gram esrar, 71 gram Hint keneviri tohumu ile Hint keneviri ele geçiren ekipler, O.Ş, E.A, A.S.B. ve İ.Ç'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.Ş, A.S.B. ve İ.Ç. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



