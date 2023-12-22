Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kullanıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar kenevir tohumu, 3 ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda, gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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