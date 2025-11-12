Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında patlama oldu
12.11.2025 16:37
AA
Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında meydana gelen patlamada biri ağır 10 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yağ fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 1'i ağır 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili bölgede başlatılan inceleme sürüyor.
