Afyonkarahisar'daki fuhuş operasyonunda iki tutuklama

Afyonkarahisar 'da polis ekipleri “fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama” suçuna yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda U.K. isimli şahsın, arkadaşlık kurduğu yaşı küçük kişilere yüksek gelir vaadinde bulunarak fuhşa teşvik ettiği ve aracılık ettiği değerlendirildi.

Teknik takip çerçevesinde U.K.'nin banka hesap hareketlerini inceleyen ekipler, şüphelinin, yaşı küçük M.B.Ö.'nün annesi Ö.T.'ye farklı tarihlerde para transferleri yaptığını belirledi.

Operasyon kapsamında U.K. ve Ö.T. yakalanırken, müşterileri ayarladığı ve fuhuş parasından komisyon aldığı değerlendirilen G.Y. isimli şahıs da tespit edildi.

Adli mercilere sevk edilen U.K. ve Ö.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.