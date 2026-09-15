Afyonkarahisar'daki fuhuş operasyonunda iki tutuklama
15.09.2026 12:22
Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar'da yaşı küçük kız çocuğunun fuhşa teşvik edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, aralarında çocuğun annesinin de bulunduğu iki şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar'da polis ekipleri “fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama” suçuna yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda U.K. isimli şahsın, arkadaşlık kurduğu yaşı küçük kişilere yüksek gelir vaadinde bulunarak fuhşa teşvik ettiği ve aracılık ettiği değerlendirildi.
Teknik takip çerçevesinde U.K.'nin banka hesap hareketlerini inceleyen ekipler, şüphelinin, yaşı küçük M.B.Ö.'nün annesi Ö.T.'ye farklı tarihlerde para transferleri yaptığını belirledi.
Operasyon kapsamında U.K. ve Ö.T. yakalanırken, müşterileri ayarladığı ve fuhuş parasından komisyon aldığı değerlendirilen G.Y. isimli şahıs da tespit edildi.
Adli mercilere sevk edilen U.K. ve Ö.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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