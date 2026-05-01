Ahşap binanın arka kısmı çöktü

Çay Mahallesi Çolak Mescit Camisi civarında 2 katlı tarihi ahşap binanın arka bölümü, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. O esnada evde yalnız olan 85 yaşındaki Fadime Eldeniz, telefonla yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede göçük altında kimsenin kalmadığını ve kadının durumunun iyi olduğunu tespit etti.

Bina can güvenliği gerekçesiyle mühürlenerek boşaltılırken, Fadime Eldeniz ile oğlu Süleyman Eldeniz ise Sandıklı Belediyesi tarafından kaplıca tesislerine yerleştirildi. Yetkililer göçüğün yaşandığı alanda çevre güvenliğini alarak inceleme başlattı.