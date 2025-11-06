Anne ve anne adaylarına uyuşturucuyla mücadele eğitimi
06.11.2025 14:00
İHA
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 130 anne ve anne adayına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.
Edinilen bilgilere göre eğitim çalışması Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesinde yapıldı. Gerçekleştirilen eğitim çalışması ile ilgili Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Gömü beldesinde 127 vatandaşa 'En İyi Narkotik Polisi Anne Eğitimi, Bağımlılıkla Mücadele ve Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Uygulaması’ konularında eğitim semineri icra edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
YASAL UYARI
