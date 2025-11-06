Anne ve anne adaylarına uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Edinilen bilgilere göre eğitim çalışması Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesinde yapıldı. Gerçekleştirilen eğitim çalışması ile ilgili Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Gömü beldesinde 127 vatandaşa 'En İyi Narkotik Polisi Anne Eğitimi, Bağımlılıkla Mücadele ve Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Uygulaması’ konularında eğitim semineri icra edilmiştir" ifadelerine yer verildi.