Asetonla uyuşturucu yapan 2 kişi tutuklandı
21.11.2025 15:54
İHA
Afyonkarahisar'da 700 gram aseton içeren uyuşturucu ve tütün ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Afyonkarahisar Jandarma komutanlığı ekipleri ihbar üzerine bir adrese operasyon düzenledi. Baskında yapılan aramada, plastik kova içerisinde aseton yedirilmiş uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen yaklaşık 700 gram tütün malzemesi, 200 adet kilitli poşet, hassas terazi, eldiven, 2 adet aseton şişesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 650 TL para ele geçirildi.
Operasyonun ardından gözaltına alınan T.G ve H.U tutuklandı.
