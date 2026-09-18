Belediye başkanlığı, milletvekilliği ve muhtarlık: 19 seçim kaybeden adam hayatını kaybetti

Sandıklı ilçesine bağlı Kızılca köyünde oturan evli ve 3 çocuk babası çiftçi Menderes Koçak'ın adaylık serüveni, 1994 yılında köyünden muhtar adayı olmasıyla başladı.



Koçak, bugüne kadar 5 kez bağımsız Sandıklı Belediye Başkan adayı, 1 kez bağımsız Afyonkarahisar milletvekili adayı ve ilçenin farklı mahalleri ile köylerinden 11 kez muhtar adayı olmak üzere 19 kez aday oldu.