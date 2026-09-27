Çakmak gazı faciası. 7 yaşındaki Mustafa Ali yaşamını yitirdi
27.09.2026 10:48
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Afyonkarahisar'da zincir markette çakmak gazı soluduğu iddia edilen Mustafa Ali Avcı fenalaşıp hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da Sahipata Mahallesi’ndeki markette dün iddialara göre çakmak gazı tüpüyle oynayan Mustafa Ali Avcı (7), gazı solumasının ardından kısa sürede fenalaştı.
Avcı'nın hareketsiz kaldığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine markete sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Mustafa Ali Avcı, yaşamını yitirdi.
Çocuğun cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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