Çakmak gazı faciası. 7 yaşındaki Mustafa Ali yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar 'da Sahipata Mahallesi’ndeki markette dün iddialara göre çakmak gazı tüpüyle oynayan Mustafa Ali Avcı (7), gazı solumasının ardından kısa sürede fenalaştı.

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