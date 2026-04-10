Dokuz yaşındaki çocuğu "Bahçeye zarar veriyorsun" deyip dövdü
10.04.2026 16:05
Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çocuğun ailesi saldırgandan şikayetçi oldu.
Afyonkarahisar'da bir kişi, bahçesine zarar verdiğini iddia ettiği dokuz yaşındaki çocuğa dayak attı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe merkezinde geçen hafta evlerinin yakınındaki apartmanın bahçesinde arkadaşıyla oynayan A.Ş. (9) yanına yaklaşan D.Ş. tarafından iddiaya göre; duvardan itilip düşürüldü.
D.Ş. yine iddiaya göre; “Bahçeye zarar veriyorsun." dediği çocuğu hırpalayıp dövdü.
ÇOCUĞUN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Olayın ardından polis merkezine giden çocuğun ailesi, şikayetçi oldu. Psikolog eşliğinde ifade veren A.Ş., oynarken bahçe duvarına çıktığını, daha sonra D.Ş.'nin kendisini ittirip düşürdüğünü anlattı.
"SÜRÜKLEDİ, KAFAMA VURDU"
Saldırıya uğrayan çocuk “Koltuk altımdan tutup, beni sürüklemeye başladı. Beni sürüklerken kurtulmaya çalıştım. Yüzümün iki tarafına da 10'dan fazla kez vurdu. Beni sürüklemesin diye demirlerden tutundum, ellerime vurdu, şapkamdan ve saçımdan tutarak çekti. Bu sırada kafama da vurdu.” dedi.
GÖZALTINA ALINAN SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI
Olayın ardından D.Ş. polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ş. savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde D.Ş.'nin çocuğu döverek götürdüğü anlar yer aldı.
