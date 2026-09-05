Düğünde havaya ateş açıldı, 14 yaşındaki çocuk yaralandı
05.09.2026 14:31
Düğünde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı
Afyonkarahisar’da göğsünden yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Tabancasını aracına bırakmaya çalışan 52 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Çavdarlı köyünde düzenlenen düğünde havaya ateş açılması sonucu tabancadan çıkan yorgun mermi, bölgede mevsimlik işçi olarak çalışan 14 yaşındaki T.T.’ye isabet etti.
Göğsünden yaralanan çocuk için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. T.T., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, düğünde ateş açan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlatan jandarma ekipleri, düğün alanında şüpheli tavırlar sergileyen 52 yaşındaki İ.D.’yi takibe aldı.
Üzerindeki tabancayı fark ettirmeden park halindeki aracına bırakmaya çalışan İ.D., ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi
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