Düğünde havaya ateş açıldı, 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi

Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, düğünde ateş açan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Göğsünden yaralanan çocuk için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. T.T., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar 'ın Çavdarlı köyünde düzenlenen düğünde havaya ateş açılması sonucu tabancadan çıkan yorgun mermi, bölgede mevsimlik işçi olarak çalışan 14 yaşındaki T.T.’ye isabet etti.

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