"Dur" ihtarına uymayınca 249 bin TL para cezası kesildi
28.03.2026 09:44
Afyonkarahisar'da ehliyetsiz bir sürücü, plakasız motosiklet kullanırken yakalandı. Polisin ihtarını dinlemeyen sürücüye ceza kesildi.
Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde trafik denetimi gerçekleştirildi.
Ekipler, denetimde durumundan şüphlendikleri bir motosikleti durdurmak istedi.
Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücü, 10 dakika süren kovalamacanın ardından yakalandı.
Ehliyeti olmadığı tespit edilen sürücü N.B.S.'nin motosikletinde plaka bulunmadığı ve motosikletin orijinal aksamının değiştirildiği öğrenildi.
Ekipler sürücüye ilgili kanun maddeleri çerçevesinde 249 bin TL para cezası kesti.
