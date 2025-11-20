Hapis cezasıyla aranıyordu, Afyon'da yakalandı

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan ve 2 yıl hapis cezasıyla aranan şühpeli polis tarafından yakalandı.

Yapılan incelemeler sonrası Edirne ilinden yurt dışına kaçmaya teşebbüs eden ve hakkında 2 yıl hapis cezası bulunan M.G.’nin peşine düşen ekipler yaptıkları takip sonrası şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

YASAL UYARI

AFYONKARAHISAR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AFYONKARAHISAR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.