İki TIR kafa kafaya çarpışıp alev aldı: Sürücüler ağır yaralı
20.05.2026 16:00
Hurdaya dönen TIR'lar çekiciyle bölgeden kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da kafa kafaya çarpıştıktan sonra alev alan iki TIR'ın şoförleri ağır yaralandı.
Çay- Dinar Karayolu'nun Karaadilli beldesi yakınlarında T.Ç. ve K.İ. idaresindeki demir ve mermer yüklü iki TIR, kafa kafaya çarpıştıktan sonra yanmaya başladı.
İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ulaşan itfaiye alevlere müdahale etti.
T.Ç. ve K.İ., sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralılar, buradan da AFSÜ Hastanesi'ne sevk edildi. Vücutlarında ciddi derecede yanıklar oluştuğu öğrenilen T.Ç. ve K.İ.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Yangın itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
