Jandarmadan uyuşturucu operasyonu 3 binden fazla uyuşturucu ele geçirildi

Jandarma ekipleri aldıkları istihbarata göre tespit ettikleri bir adrese baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 3 bin 680 adet uyuşturucu hap, 1 gram kokain il değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

YASAL UYARI

AFYONKARAHISAR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AFYONKARAHISAR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.