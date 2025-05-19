Kardeşler aynı şampiyonalarda gaza basıyor (Afyonkarahisar Haberleri)
Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği Motokros şampiyonalarında yarışan Burak ve Osman Asım Arlı kardeşlerin hedefi şampiyonluk.
İstanbullu motokrosçu Burak (22) ile Osman Asım Arlı (15) kardeşler, katıldıkları şampiyonalarda en iyi dereceleri elde etmek için yarışıyor.
Arlı kardeşler, Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros şampiyonalarının ilk etabında mücadele ediyor.
Burak Arlı, yaklaşık 7 yıldır profesyonel olarak yarıştığını söyledi.
Kardeşiyle ilk defa yarışlara çıktığını kaydeden Burak, "Ben Mx2 250 cc'de kardeşim Osman da 125 cc'de yarışıyor. Bu yarışlar da bizim klasmanlarımıza geldi. Bir alt klasmanımızda aslında. Beraber yarışları kovalıyoruz. Türkiye Şampiyonası olsun yurt dışı yarışları olsun beraberiz. İki yıl sonra bizim klasmana gelecek rakip olacağız." dedi.
"HEDEFİM TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU"
Osman Asım Arlı (15) da 7 yıldır profesyonel olarak motokros sporunu yaptıklarını dile getirdi.
Afyonkarahisar, Antalya ve Tekirdağ'da yarıştıklarını aktaran Osman Asım, "Pistlerin kolaylığı da zorluğu da oluyor. Bana bu ilgi babamdan geldi. Babam yönlendirdi yarışlara. Hedefim Türkiye şampiyonu olmak." ifadesini kullandı.
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