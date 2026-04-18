Köprü girişinde feci kaza. Sürücü yaşamını yitirdi
18.04.2026 11:21
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak köprü bariyerlerine ok gibi saplanarak parçalanan otomobilde sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.
Kaza, Dörtyol Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, O.K. idaresindeki 26 UK 307 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karahisar Köprüsü'nün girişindeki bariyerlere çarptı.
Bariyerlere adeta ok gibi saplanarak parçalanan otomobilde sürücü O.K., çarpmanın etkisiyle arka koltuğa fırlayarak feci şekilde can verdi.
Kazada aracın kopan ön tekerlekleri ise aracın durduğu yerden yaklaşık 100 metre geride bulundu. Kaza esnasında otomobilin parçalanması yaşanan olayın şiddetini gözler önüne serdi.
Kazada otomobil saplandığı bariyerlerden AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonrası çıkarılabildi.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.
