Kurumak üzereydi. Baraj doldu, kapaklar açıldı

Özellikle son aylarda artan yağışlar, kurumaya yüz tutan bazı barajların da yeniden dolmasına neden oldu.

Bunlardan biri de, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyündeki Yapraklı Barajı'ydı.



Geçen sene doluluk oranı ciddi anlamda düşen ve bu nedenle kuruma tehlikesi taşıyan barajın kapakları, su seviyesinin artması nedeniyle açıldı.

Dere yatağı yakınındaki yerleşim yerleri ve tarım arazileri için vatandaşlara tedbir almaları yönünde çağrı yapıldı.

Kontrollü tahliye işlemiyle birlikte akan sular, Eber Gölü'ne de can suyu olacak.

Buna benzer son haber, birkaç gün önce Bursa'dan gelmişti.



Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarında doluluk oranı yüzde 96.4 olarak ölçülmüştü. Doğancı Barajı'nda tahliye kapaklarının açılmasına karar verilmişti.