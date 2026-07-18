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Nişanda karşılaştılar, husumetli eniştesini öldürüp kaçtı

18.07.2026 10:54

Nişanda karşılaştılar, husumetli eniştesini öldürüp kaçtı
IHA

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA
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Afyonkarahisar'da yakınlarının nişan merasimine giden A.Ö., husumetli olduğu eniştesi Doğan Dağcı'yı düğün salonu girişinde tabancayla vurarak öldürdü.

Emirdağ ilçesindeki yakınlarının nişan merasimine giden A.Ö. ile kız kardeşinin kocası Doğan Dağcı arasında düğün salonu girişinde tartışma yaşandı. 

 

Aralarında husumet bulunan tarafların tartışması kavgaya dönüştü. 

 

Bu sırada A.Ö., otomobilindeki tabancayı alıp eniştesi Doğan Dağcı'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dağcı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Doğan Dağcı, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

 

Olay yerinden kaçan A.Ö.'nün yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

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