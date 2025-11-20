Patates kızartmasından zehirlenen aile taburcu oldu
20.11.2025 15:44
İHA
Afyonkarahisar'da bir ailede patates kızartmasından zehirlendiği belirtilen anne ve 3 çocuğu yapılan tedaviler sonrasında taburcu edildi.
Olay dün öğle saatlerinde Afyonkarahisar'da Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşandı.
Alınan bilgilere göre, Bir ailenin 4 üyesi yedikleri patates kızartması sonrasında rahatsızlandı. Aile üyeleri 112 Acil üzerinden yardım istedi.
Sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edilmesiyle anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Zehirlendikleri belirlenen 4 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
