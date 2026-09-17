"Polisim" diyerek 11 milyon lira dolandırdılar. 11 şüpheli tutuklandı
17.09.2026 10:39
Vatandaşları 11 milyon 317 bin TL dolandırdığı tespit edilen 11 şüpheli, tutuklandı.
Afyonkarahisar merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları 11 milyon TL dolandıran 11 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtıp, vatandaşları toplamda 11 milyon 317 bin TL dolandıran 11 şüpheliyi farklı şehirlerde izini sürerek tespit etti.
Ekipler, Afyonkarahisar merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Kayseri, Muğla, Ordu, Diyarbakır, Sivas, Erzurum ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.
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