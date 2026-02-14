Yağışlar etkisini gösterdi, yolda 4 metre derinliğinde çukur oluştu

Sandıklı ilçesine bağlı Hüdai Kaapcıları ile Örenkaya köyü arasındaki yolda, yağışların etkisini göstermesi nedeniyle 4 metre derinliğinde 25 metre genişliğinde göçük oluştu.

Diğer günlerde yağmur etkisini artırırken, Hüdai Kaplıcaları ile Örenkaya köyü arasında bulunan yol kenarından Hamam çayının akan suları, bölgede büyük bir çukur yarattı.

Vatandaşlar tarafından yetkililere haber verilmesiyle ekipler olay yerine sevk edildi. Güvenlik nedeniyle yol kapatılırken yolda iş makineleri ile çalışma başlatıldı.