Yağışlar etkisini gösterdi, yolda 4 metre derinliğinde çukur oluştu
14.02.2026 14:23
Son Güncelleme: 14.02.2026 14:23
Afyonkarahisar'da etkisini gösteren yağışların ardından köyü birbirine bağlayan yolda çökme meydana geldi. Yol ulaşıma kapatıldı.
Sandıklı ilçesine bağlı Hüdai Kaapcıları ile Örenkaya köyü arasındaki yolda, yağışların etkisini göstermesi nedeniyle 4 metre derinliğinde 25 metre genişliğinde göçük oluştu.
Diğer günlerde yağmur etkisini artırırken, Hüdai Kaplıcaları ile Örenkaya köyü arasında bulunan yol kenarından Hamam çayının akan suları, bölgede büyük bir çukur yarattı.
Vatandaşlar tarafından yetkililere haber verilmesiyle ekipler olay yerine sevk edildi. Güvenlik nedeniyle yol kapatılırken yolda iş makineleri ile çalışma başlatıldı.
