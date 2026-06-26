Yıkımı yapılan 6 katlı binada çökme meydana geldi

İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ve zabıta ekipleri olay yerine geldi.

Bazı eşyalarının zarar gördüğünü aktaran Altuner, "Bir anda göçtü. Şikayetçiyiz. Hasarımızın karşılanmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Hasar gören iş merkezinin birinci katındaki esnaf Ramazan Altuner, göçük esnasında iş yerinde olduğunu ve duvarının bir kısmının yıkıldığını söyledi.

İtfaiye araçları, otel çevresinde sulama yaptı, zabıta ekipleri de güvenlik şeridi çekti.

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