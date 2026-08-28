Zihinsel engelli seyyar satıcıya vuran zabıta görevden uzaklaştırıldı
28.08.2026 11:54
Zihinsel engelli vatandaşa saldıran zabıta görevinden uzaklaştırıldı
Pamuk şeker satan zihinsel engelli Hüseyin S'ye tekme atıp su şişesiyle vuran zabıta memuru hakkında soruşturma başlatıldı.
Afyonkarahisar’da caddede pamuk şeker satan zihinsel engelli Hüseyin S’ye (40) müdahale sırasında tekme savurup su şişesiyle vuran zabıta memuru görevden uzaklaştırıldı.
Olay, dün Bankalar Caddesi’nde meydana geldi. Zabıta ekipleri, seyyar satıcılık yapan Hüseyin S’yi satış yapmaması konusunda uyardı.
Uyarının ardından çıkan arbede sırasında bir zabıta memuru Hüseyin S’ye tekme ve yumruk savurup, elindeki su şişesiyle boynuna vurdu.
Çevredekilerin araya girmesiyle olay sona erdi.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından Afyonkarahisar Belediyesi, zabıta memuru hakkında idari soruşturma başlatarak görevden uzaklaştırdı.
YASAL UYARI
AFYONKARAHISAR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AFYONKARAHISAR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.