Afyonkarahisar’da boş yakıt tankeri yandı

Yangın , Veysel Karani Mahallesi 1152 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş yakıt tankerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangının çevredeki diğer araçlara sıçraması önlendi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, tanker yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.