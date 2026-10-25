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Afyonkarahisar’da boş yakıt tankeri yandı

25.10.2026 15:11

Afyonkarahisar’da boş yakıt tankeri yandı
IHA

Afyonkarahisar'da boş yakıt tankerinde yangın çıktı.

İHA
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Afyonkarahisar boş yakıt tankerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevresinde bulunan diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Veysel Karani Mahallesi 1152 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş yakıt tankerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

 

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangının çevredeki diğer araçlara sıçraması önlendi.

 

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, tanker yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.