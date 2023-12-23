Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Kaza, Güney beldesi yolu üzerinde meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, 06 DED 673 plakalı otomobil sürücüsü H.Y.(33), henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Kontrolden çıkan otomobil savrularak yol kenarına devrildi.



Kazada otomobilde bulunan Ş.Y.(27), ve A.E.Y.(5), yaralandı.



Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.