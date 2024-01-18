Afyonkarahisar'daki taşınmazın satışına onay verildi

Özelleştirme kapsamında yer alan Afyonkarahisar'daki taşınmazın satışı onaylandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ihale komisyonunun, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Afyonkarahisar'ın merkez ilçesindeki 53 bin 998,60 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 81 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Turan Bekişoğlu Mermer Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılmasına ilişkin kararı onaylandı.