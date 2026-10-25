Ağaç diplerinde görülüyor, hasadı başladı

Ankara 'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde kanlıca mantarı hasadı başladı.

Bölgede yaşayan bir vatandaş, ağaç diplerinde yoğun şekilde görülen kanlıca mantarlarının bereketinden faydalanarak toplamaya başladı .

Lezzetiyle bilinen ve bölge halkı tarafından yoğun ilgi gören kanlıca mantarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların rotası haline geldi.