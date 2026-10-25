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Ağaç diplerinde görülüyor, hasadı başladı

25.10.2026 13:24

Ağaç diplerinde görülüyor, hasadı başladı
IHA

Kanlıca mantarı hasadı başladı.

İHA
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Ankara'nın yüksek kesimlerinde de yetişen kanlıca mantarlarının hasadı başladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde kanlıca mantarı hasadı başladı.

 

Bölgede yaşayan bir vatandaş, ağaç diplerinde yoğun şekilde görülen kanlıca mantarlarının bereketinden faydalanarak toplamaya başladı .

 

Lezzetiyle bilinen ve bölge halkı tarafından yoğun ilgi gören kanlıca mantarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların rotası haline geldi.