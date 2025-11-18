Ayı saldırdı, elmacık kemiği koptu
18.11.2025 14:16
DHA
Ağrı'da hayvan otlatan Halit Zengel(70), ayı saldırısına uğradı.
Hayvanlarını arazide otlatmaya götüren Zengel, ağaçlık alandan çıkan ayının saldırısına uğradı. Ayı pençeleriyle Zengel'in yüzüne saldırdı ve uzaklaştı. Yaralanan adam oğlunu arayarak yardım istedi.
Doğu Beyazıt Devlet Hastanesine kaldırılan Zengel, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çene Cerrahisi servisine sevk edildi. Muayenesinde elmacık kemiğinin koptuğu ve yüzündeki kemiklerinin kırıldığı belirlenen Zengel ameliyata alındı.
Hastanın durumu hakkında açılma yapan Prof. Dr. Ümit Ertaş ameliyatın başarılı geçtiğini kemik ve doku onarımının mümkün mertebe de sağlandığını açıkladı.
