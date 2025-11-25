Ağrı'da trafik kazası, 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre; kaza saat 07.30 civarında Patnos'tan Erzurum istikametine hareket eden aracın Köşk Köy mevkiinde lastiklerinin patlaması sonucu meydana geldi.

Araçta bulunan yolcuların 112 çağrı merkezi ne yaptıkları ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.