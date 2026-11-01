16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı 4 kişi, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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