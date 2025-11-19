Ağrı'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
19.11.2025 10:32
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 3 insan kaçakçısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda iki adrese düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen ile 3 insan kaçakçısı gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
