Ağrı'da 19 düzensiz göçmen yakalandı (Ağrı Haberleri)

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde metruk bir binada 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Ağrı'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Doğubayazıt ilçesinde bulunan metruk bir binada arama yapıldı.

Burada 19 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, göçmen kaçakçılığına ilişkin bir şüpheliyi de gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler ile göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yasal Bilgilendirme

Ağrı Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Ağrı Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

AĞRI HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...