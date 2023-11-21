Ağrı'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Doğubayazıt ilçesinde bulunan metruk bir binada arama yapıldı.
Burada 19 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, göçmen kaçakçılığına ilişkin bir şüpheliyi de gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler ile göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ağrı Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Ağrı Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Ağrı