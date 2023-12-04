Ağrı'da 24 düzensiz göçmen tıra bindirilirken yakalandı (Ağrı Haberleri)

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen, tıra bindirildikleri sırada yakalandı.

Ağrı'da 24 düzensiz göçmen tıra bindirilirken yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt-Iğdır kara yolu kenarında bir tıra bindirildikleri esnada Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, insan kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheliyi de gözaltına aldı.

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