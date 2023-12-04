Ağrı'da 24 düzensiz göçmen tıra bindirilirken yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt-Iğdır kara yolu kenarında bir tıra bindirildikleri esnada Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Ekipler, insan kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheliyi de gözaltına aldı.
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