Ağrı'da araçlarında gümrük kaçağı sigara ve şekerleme ele geçirilen 3 kişi yakalandı

Haberler - Ağrı Haberleri Anadolu Ajansı 27.05.2022 - 11:01
Ağrı Haberleri - Anadolu Ajansı, Araçta gümrük kaçağı 360 paket sigara ve 120 kilogram şekerleme ele geçiren ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Ekipler, gümrük kaçağı çay satarak vergi ve ekonomik gelir kaybına yol açtığı değerlendirilen iş yerleriyle ilgili de çalışma yaptı.
Bu kapsamda il merkezi, Doğubayazıt, Diyadin ve Tutak ilçelerinde 5 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 700 paket gümrük kaçağı çay ele geçirdi.
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